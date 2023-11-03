إجلاء 5 كوريين من غزة

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غادر خمسة مواطنين كوريين جنوبيين قطاع غزة الذي مزقته الحرب، واتجهوا إلى مصر وهم في طريقهم إلى كوريا الجنوبية.واستقلت امرأة كورية جنوبية في الأربعينيات من العمر، لقب عائلتها "تشيه"، وبصحبتها أسرتها، وجميعهم يحملون الجنسية الكورية الجنوبية، طائرة من مطار القاهرة الدولي في مصر بعد ظهر أمس الأحد متوجهين إلى كوريا الجنوبية.ورفضت "تشيه" طلب أحد الصحفيين لإجراء مقابلة في المطار، لكن ابنتها، التي تتمتع بخبرة كناشطة على يوتيوب، كتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن أقاربها وأصدقائها ما زالوا مفقودين في قطاع غزة بسبب الحرب، وأنها سوف تستمر في إعلام العالم بما يحدث هناك.وكانت عائلة "تشيه"، التي عاشت في مدينة غزة لأكثر من سبع سنوات، قد ذهبت إلى منزل أحد أقاربها مباشرة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يوم 7 أكتوبر، ثم فرّت إلى مدينة "خان يونس" في جنوب القطاع بعد ثلاثة أيام.وقد مرت العائلة أخيرا عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر يوم الخميس الماضي بعدما وافقت إسرائيل وحركة حماس على السماح للمواطنين الأجانب وحاملي جوازات السفر المزدوجة بالعبور من قطاع غزة المحاصر إلى مصر.