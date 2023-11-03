كوريا والصين واليابان تتفق على التعاون في مواجهة الغبار الأصفر

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اتفق وزراء البيئة في كوريا الجنوبية والصين واليابان على التعاون في مواجهة أبرز التحديات والمشاكل البيئية، بما في ذلك الغبار الأصفر، والتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية.جاء ذلك في في بيان مشترك صدر في ختام أعمال الدورة الرابعة والعشرين لاجتماعات وزراء البيئة في دول شمال شرق آسيا الثلاث، والتي عقدت في مدينة ناغويا اليابانية أول من أمس السبت.وقالت وزارة البيئة الكورية إن كوريا الجنوبية والصين واليابان ومنغوليا كانت قد بدأت في شهر يونيو الماضي في إجراء دراسة مشتركة حول سبل تخفيض الغبار الأصفر، موضحة أن وزراء البيئة اتفقوا على التعاون في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض الأضرار الناجمة عن الغبار الأصفر.وأشارت إلى أن وزيرة البيئة الكورية "هان هوا جين" عرضت اقتراحا على نظيريها الياباني والصيني لمناقشة قضية الغبار الأصفر في القمم بين الدول الثلاث في المستقبل.ونقلت الوزيرة الكورية "هان" قلق الحكومة الكورية من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية في البحر، مؤكدة على أهمية أن تقوم اليابان بتصريف المياه الملوثة بناء على المعايير العلمية والدولية.