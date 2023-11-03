سيول وواشنطن وطوكيو تطلق هيئة استشارية سيبرانية مشتركة

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تقرر إنشاء هيئة استشارية سيبرانية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وصرح مكتب الأمن القومي الكوري اليوم الاثنين بأنه سيبدأ العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هيئة استشارية سيبرانية مشتركة رفيعة المستوى بين الدول الثلاث.وسوف تقوم تلك الهيئة الاستشارية بوضع استراتيجية لمنع الأنشطة السيبرانية التي يتم من خلالها الحصول على أموال لتطوير الأسلحة في كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة للدمار الشامل، كما ستقوم بتعزيز القدرات المشتركة على مواجهة التهديدات السيبرانية الدولية.واتفقت الدول الثلاث على عقد اجتماعات للجنة الاستشارية السيبرانية المشتركة بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر.ويأتي إطلاق هذه الهيئة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية اليابانية التي عقدت في شهر أغسطس الماضي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.وكان قد تم في تلك القمة الكشف عن خطة لإطلاق هيئة لمنع سرقة الأصول الافتراضية والقرصنة الإلكترونية التي تمثل مصدرا للأموال المستخدمة في تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية.