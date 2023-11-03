شركات التكنولوجيا الكورية تستهدف أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا

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بدأت شركات التكنولوجيا الكورية الكبرى التي تعاني من انخفاض في المبيعات نتيجة لتشبع السوق، في الاهتمام بالأسواق الخارجية، خاصة أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.وفي هذا السياق، حصلت شركة "نيفر" الكورية على صفقة من المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بـ135 مليار وون، ستقوم الشركة الكورية بموجبها باستنساخ 5 مدن سعودية في الفضاء الرقمي باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد، التي يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة، منها القيادة الذاتية للسيارات والوقاية من الكوارث.وقال مسؤول في شركة "نيفر" إنه سيتم تطبيق تقنياتها الخاصة بالواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد أولا على رصد المدن والتخطيط العمراني في السعودية، ثم محاكاة الفيضانات.من جهة ثانية، دخلت شركة "كي تي" الكورية للاتصالات، التي أطلقت مؤخرا نظاما ضخما للذكاء الاصطناعي، إلى السوق التايلاندية من خلال تطوير نظام باللغة التايلاندية.وقال مسؤول في مؤسسة تنمية التجارة الكورية إن عدد مستهلكي التكنولوجيا الرقمية في دول جنوب شرقي آسيا يصل إلى 460 مليون شخص، حيث يتزايد انتشار الإنترنت بوتيرة سريعة.إلى جانب هذا، بدأت شركات التكنولوجيا الكورية تهتم بمجال الأمن السيبراني الذي يزداد الطلب عليه تماشيا مع التحول الرقمي السريع، خاصة في الشرق الأوسط.وقد بدأت الحكومة الكورية في تقديم دعم مكثف لكي تتقدم شركات التكنولوجيا الكورية إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، باعتبارهما أسواقا رئيسية لصادرات التكنولوجيا الرقمية الكورية.