توقعات بتحقيق كوريا 2.1% نموا اقتصاديا في العام القادم

من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 2.1%.وتوقع المعهد الكوري للأبحاث المالية أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى مستوى 2.1%، من 1.3% لهذا العام.وقال مدير مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي التابع للمعهد "بارك تشون سونغ" إن الصادرات والاستثمارات ذات الصلة ستشهد انتعاشا في العام القادم بفضل تعافي التجارة العالمية، ولكن من الضروري الأخذ في الاعتبار المخاطر السلبية الناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة، واستمرار عدم اليقين بشأن زيادة الطلب العالمي.وتوقع المعهد أن ينخفض معدل زيادة الاستهلاك في القطاع الخاص خلال العام القادم بنسبة 0.1% مقارنة بهذا العام، ليصل إلى 2%.كما توقع أن ينخفض معدل الاستثمارات في مجال الإنشاءات في العام القادم بنسبة 4.1% مقارنة بهذا العام، ليصل إلى سالب 1.6%.ومن المتوقع أن يرتفع معدل زيادة الصادرات إلى 2.6% في العام القادم، بعد أن كان 1.3% هذا العام، فيما سينخفض معدل زيادة الواردات في العام القادم بنسبة 0.1%، ليصل إلى 2.4%.وسوف تشهد أسعار المستهلكين انخفاضا تدريجيا في العام القادم بسبب ضعف التعافي الاقتصادي، وانكماش الطلب الناجم عن ارتفاع سعر الفائدة.