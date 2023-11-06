ارتفاع معدلات تأييد الرئيس يون للأسبوع الثاني على التوالي

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2521 من المواطنين البالغين خلال الفترة من الثلاثين من شهر أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 36.8%، بارتفاع قدره 1.1% مقارنة الأسبوع الأسبق، بينما انخفضت معدلات المعارضة بنسبة 1.7% لتصل إلى 60.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وفي استطلاع آخر تم إجراؤه على 1002 من المواطنين البالغين يومي الثاني والثالث من نوفمبر، بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 37.7%، بزيادة 1.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 44.8%، بانخفاض قدره 3.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.