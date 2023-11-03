توسيع نطاق التعاون الكوري الأمريكي ليشمل مجال الفضاء

Photo : YONHAP News

نظمت وزارتا الخارجية الكورية والأمريكية منتدى للفضاء لمناقشة توسيع نطاقالتعاون بين البلدين ليشمل مجال الفضاء، وذلك وسط زيادة القيمة الاستراتيجية للصناعاتالفضائية مؤخرا، واحتفالا بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بين سيول وواشنطن.وحضر المنتدى الذي عقد اليوم الاثنين في سيول، وزير الخارجية الكوري"باك جين" والسكرتير العام للجنة الفضاء الوطنية في البيت الأبيضالأمريكي، والسفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية.وفي كلمة ألقاها في المنتدى، أكد الوزير الكوري "بارك" إن الفضاءأصبح أكثر عسكرة وتسليحا مما كان عليه سابقا، وهو ما يجعله يتحول إلى ما يشبه"رقعة شطرنج جيوسياسية عملاقة".وأضاف أن ضمان وجود مساحة فضائية آمنة ومستدامة مع مراعاة مصالح وأولوياتمختلف الأطراف أصبح يمثل تحديا معقدا، مشددا على أن الدبلوماسية الفضائية وتعزيزالإدارة الدولية للفضاء صار له أهمية أكثر من أي وقت مضى.وأكد الوزير "بارك" أن كوريا الجنوبية مستعدة لخلق بيئة فضائيةآمنة ومستدامة من خلال التحالف مع الولايات المتحدة، وأضاف أن كوريا الجنوبيةوالولايات المتحدة واليابان ستعقد حوارا للأمن الفضائي يوم الأربعاء القادم.