الحكومة الكورية تنشئ فريقا لمتابعة الإصابات ببق الفراش على المستوى الوطني

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ستتلقى الحكومة الكورية تقارير منتظمة من الحكومات المحلية بشأن الأضرار الناجمة عن زيادة عدد الإصابات ببق الفراش في البلاد.وصرحت وزارة الداخلية الكورية أمس الاثنين بأن المقر الرئيسي للإجراءات الحكومية المضادة المشتركة قد طلب من حكومات البلديات الكبرى الـ17 على مستوى البلاد الإبلاغ عن حالات الإصابة بحشرات بق الفراش المشتبه فيها والمؤكدة، وإجراءات الاستجابة الخاصة بهذا الشأن.ويعتزم المقر تشكيل فريق للمتابعة على مستوى البلاد اليوم الثلاثاء بهدف منع انتشار ذلك النوع من الحشرات.وفي حين كان يُعتقد أن بق الفراش قد انقرض تقريبا في كوريا من خلال حملات الإبادة على مستوى البلاد خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، إلا أن التقارير عن الإصابات صارت آخذة في الارتفاع منذ الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة السفر إلى الخارج بعد انحسار جائحة كورونا.ومع ذلك، يدرس المقر الرئيسي ما إذا كان سيتم نشر معلومات حول حالات الإصابة المبلغ عنها أم لا، وذلك بسبب المخاوف بشأن الأضرار الثانوية الناجمة عن النشر.