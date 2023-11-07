القبض على لص في أوي جونغ بو بعد 3 أيام من هروبه من الاحتجاز

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تم القبض على لص هارب ظل مختفيا لمدة ثلاثة أيام بعد هروبه في أثناء علاجه في أحد المستشفيات.وألقت الشرطة القبض على "كيم كيل سو" في كشك للهاتف في منطقة "أوي جونغ بو" التي تقع في شمال العاصمة سيول، في الساعة 9:25 من مساء أمس الاثنين، بعد تلقي بلاغ بشأنه من قبل أحد المواطنين.وتم نقل كيم، الذي كان يرتدي سترة سوداء وسروالا أسود، إلى مركز الشرطة في "آن يانغ" في حوالي الساعة 11:50 مساء، حيث نفى أنه خطط للهروب أو أنه تلقى أي مساعدة.وكان قد تم القبض على كيم بتهمة سرقة خاصة يوم الخميس الماضي وتم إرساله إلى مركز الاحتجاز في سيول، حيث ابتلع هناك جزءا من ملعقة بلاستيكية وتم نقله إلى مستشفى في "آن يانغ" من أجل تلقي العلاج يوم الجمعة، ثم بدأت المطاردة يوم السبت الماضي بعد فراره من المستشفى.