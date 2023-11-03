موجة برد تضرب كوريا

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انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع إصدار أول تحذير من موجات البرد لهذا الموسم في منطقة العاصمة سيول والمناطق الداخلية الوسطى.وانخفضت درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي خمس درجات مئوية في المنطقة الوسطى، وعشر درجات في المناطق الجنوبية، مسجلة انخفاضا يتراوح بين عشر إلى 15 درجة عن أقل مستوياتها صباح أمس الاثنين.ومع توقعات بهبوب رياح باردة خلال النهار، ستنخفض درجات الحرارة القصوى بعد الظهر بمقدار ثماني إلى 12 درجة اعتبارا من اليوم إلى ما بين سبع إلى 17 درجة اليوم الثلاثاء، بما في ذلك عشر درجات في سيول، كما سيكون الطقس أكثر برودة صباح الغد الأربعاء.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اعتبارا من ظهر الغد الأربعاء.ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء، وسوف تكون الرياح أقوى في المناطق الساحلية الشرقية والغربية والمناطق الجبلية في مقاطعة "كانغ وان".