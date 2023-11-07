حماس تقول إن عدد القتلى في غزة يتجاوز 10 آلاف

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أفادت بعض التقارير بأن عدد القتلى في قطاع غزة قد تجاوز عشرة آلاف بعد حوالي شهر من النزاع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز للأنباء، قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن عشرة آلاف و22 فلسطينيا في قطاع غزة قد قتلوا في الغارات الإسرائيلية، من بينهم أربعة آلاف و104 أطفال.وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يتم قتل طفل واحد على الأقل وجرح اثنيْن كل عشر دقائق في الحرب، مشددة على أن حماية المدنيين في كل مكان واجب وتعهد إنساني.ومع ذلك، لم يتم التحقق من أعداد الضحايا التي أعلنت عنها حركة حماس بواسطة مصدر خارجي.وفي الشهر الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكوكه بشأن عدد القتلى الفلسطينيين الذي تعلن عنه تلك الجماعة المسلحة.ومنذ اندلاع الحرب في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة وكثفت هجماتها على القطاع للقضاء على قادة الحركة.