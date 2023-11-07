فيروس الجلد العقدي ينتشر في 81 مزرعة والتطعيم يصل إلى 95%

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ارتفع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي إلى 81 مزرعة في كوريا الجنوبية حتى صباح اليوم الثلاثاء.وجاء ذلك بعد تأكيد ثلاث إصابات إضافية في منطقة "دانغ جين" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، و"كو صونغ" في مقاطعة "كانغ وان"، وأول حالة تم الإبلاغ عنها في "تشونغ جو" في مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، أمس الاثنين، بينما تجري السلطات حاليا اختبارات على خمس حالات مشتبه في إصابتها.وتخطط الحكومة الكورية لتطعيم جميع الماشية في البلاد التي يبلغ عددها أربعة ملايين و76 ألف رأس، بحلول يوم الجمعة، حيث بلغ معدل التطعيم حوالي 95% حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء. وأوضحت السلطات الصحية أنه تم تطعيم حوالي 3 ملايين و850 ألف بقرة حتى الآن.يذكر أن فيروس التهاب الجلد العقدي ينتقل عن طريق الحشرات المتغذية على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ولا يؤثر على الإنسان، ويسبب حمى وعقيدات جلدية، وتبلغ نسبة نفوق الماشية المصابة به أقل من 10%.