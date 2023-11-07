سيول تحث بكين على مساعدة الهاربين الكوريين الشماليين

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حث وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو" الحكومة الصينية على مساعدة المنشقين الكوريين الشماليين على الانتقال إلى بلد حسب اختيارهم.ووجه الوزير "كيم" هذه الدعوة خلال منتدى نظمته الوزارة بالاشتراك مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الاثنين.وفي كلمته الرئيسية أمام المنتدى، طلب الوزير "كيم" من بكين التعاون بنشاط لضمان حماية حقوق الإنسان للهاربين الكوريين الشماليين ومساعدتهم في السفر إلى البلد الذي يختارون السفر إليه.وفي معرض إعرابه عن معارضته لإعادة الهاربين قسرا، أكد الوزير على موقف حكومة كوريا الجنوبية المتمثل في أنها تستوعب جميع المنشقين الذين يرغبون في الدخولإليها. وأشار أيضا إلى موقف الحكومة الأساسي ضد تغيير الوضع الراهن بالقوة، وقال إن سيول تبذل جهودا لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وإقرار السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتعاون.وأضاف أنه إذا عزز المجتمع الدولي جبهة موحدة واستمر في فرض عقوبات وضغوط على بيونغ يانغ، فلن يكون أمام النظام الكوري الشمالي خيار سوى التغيير.وحذر الوزير الكوري الجنوبي من أن أي قرار خاطئ ستتخذه كوريا الشمالية سوف يُقابل بردع فوري وحازم من خلال التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.