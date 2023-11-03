تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي الكوري الشمالي بسبب الدعم التقني الروسي

Photo : YONHAP News

كشف "كيم يونغ هو" وزير التوحيد الكوري الجنوبية عن أن السبب في تأجيل كوريا الشمالية لإطلاق قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري للمرة الثالثة، يرجع إلى ما يتعلق بالدعم التقني من جانب روسيا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير كيم للصحفيين أمس، حيث قال ردا على سؤال عن موعد الإطلاق الثالث، إنه من الصعب توقع ذلك الآن، ولكن يبدو أن بيونغ يانغ تتلقى دعما تقنيا من جانب روسيا.وأضاف أنه إذا تمكنت كوريا الشمالية من استكمال القمر الاصطناعي من خلال الدعم التقني الروسي، فسوف تحاول إطلاقه مرة أخرى بعد أن فشلت في إطلاقه للمرة الثانية في شهر أغسطس الماضي، حيث تستمر حاليا في فحص جهاز إطلاق المحرك.وفيما يتعلق باحتمال تولي "كيم جو إيه" ابنة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قيادة النظام الكوري الشمالي خلفا له، أشار الوزير الكوري الجنوبي إلى أن ابنة "كيم جونغ أون" ظهرت في مناسبات علنية 16 مرة، وهو ما يشير فيما يبدو إلى وجود نية لتوريثها الحكم.وقال إن الوضع الداخلي في كوريا الشمالية ليس جيدا، ومن ثم فإن ظهور "كيم جو إيه" يبدو كمحاولة لجذب الولاء من المواطنين والنخب من خلال التأكيد على إرادة الخلافة الوراثية.