أول لقاء رسمي لبحث انضمام كيم بو إلى سيول

Photo : YONHAP News

التقى "اوه سيه هون" عمدة مدينة سيول بـ"كيم بيونغ سو" عمدة مدينة "كيم بو" في أول مباحثات رسمية بشأن القضية المطروحة حاليا المتمثلة في انضمام كيم بو التي تقع في مقاطعة كيونغ كي، إلى منطقة العاصمة سيول، حيث قررا تكوين فرق عمل مشترك لإجراء دراسات الجدوى ذات الصلة.جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان حزب "قوة الشعب" الحاكم عن خطة إدراج مدينة كيم بو ضمن العاصمة سيول.وزار عمدة كيم بو نظيره في سيول أمس حيث طلب منه رسميا خلال المباحثات التي استغرقت 40 دقيقة، ضم مدينته إلى منطقة العاصمة، وقال إنه إذا تم تقسيم مقاطعة كيونغ كي إلى مقاطعتي جنوب وشمال كيونغ كي، فإن كيم بو ستصبح مثل جزيرة لا تنتمي لأي مكان، وبالتالي فمن الأفضل دمجها في منطقة سيول المتاخمة لها.كما ادعى أن انضمام كيم بو إلى سيول سينتج عنه العديد من المصالح لكلا الطرفين بما في ذلك تقريب سيول من البحر، واستغلال الكثير من الأراضي الخالية في كيم بو.ومن جانبه، أشار عمدة سيول إلى ضرورة إجراء تحليلات موضوعية، موضحا أنه قرر تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع مدينة كيم بو من أجل تحليل آثار الدمج.