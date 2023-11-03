الرئيس يون يحضر فاعليات حركة العيش السليم

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن اعتقاده بأن التحرك من أجل القضاء على الأخبار الكاذبة سوف يحافظ بثبات على حقوق الإنسان والديمقراطية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في أثناء حضوره "المؤتمر الوطني لحركة العيش السليم لعام 2023" الذي انعقد أمس في مركز "إكسكو" للمعارض في مدينة "ديغو"، حيث شجع الرئيس المشاركين على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقضاء على الأخبار الكاذبة.وأعرب الرئيس في كلمة تهنئة ألقاها أمام المؤتمر عن اعتقاده بأن حركة العيش السليم تستهدف رفع جودة الحياة وبناء مجتمع سليم من خلال القضاء على الأكاذيب وأعمال الفساد، إلى جانب استعادة الأخلاق من أجل ترسيخ روح حب الأسرة والجيران والوطن.كما دعا إلى إنشاء مجتمع نزيه وصحي من خلال حماية القانون والنظام العام والقضاء على الفساد، وخلق مجتمع يتمتع بالود والرحمة للضعفاء والمحتاجين.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها رئيس كوري في السلطة فعاليات حركة العيش السليم منذ حضور الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" في عام 1999.وكانت زيارة الرئيس يون إلى مدينة ديغو بالأمس هي الأولى منذ 7 أشهر، أي منذ أن زار سوق "تشيل سونغ" في شمال ديغو في شهر أبريل الماضي للالتقاء بالتجار هناك.