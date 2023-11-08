الرئيس يون يلتقي بالرئيسة السابقة باك كون هيه في ديغو

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التقى الرئيس "يون صوك يول" مع الرئيسة السابقة "باك كون هيه" أمس الثلاثاء في مقر إقامتها في مدينة "ديغو" في جنوب شرق كوريا.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الزيارة جاءت بعد 12 يوما من لقاء يون بباك في حفل إحياء الذكرى الرابعة والأربعين على وفاة الرئيس الأسبق "باك تشونغ هي"، والد الرئيسة السابقة.وحضر الرئيس يون يوم أمس الثلاثاء حدثا نظمته مجموعة مدنية في ديغو قبل أن يقوم بزيارة للسوق التقليدية المحلية، ثم زار مقر إقامة باك في منطقة "دال صونغ"، وأجرى محادثات معها لمدة ساعة تقريبا.وخلال الاجتماع، قال يون إنه يدرس كيفية إدارة الرئيس الراحل "باك تشونغ هي" لشؤون الدولة، بل ويعكسها في إدارته إذا وجد أي شيء يمكن أن يتعلمه.وناقش يون وباك أيضا الدبلوماسية الرئاسية وتجولا حول حديقة منزلها. وقد التقى الرئيس يون بباك للمرة الأولى منذ 17 شهرا في أواخر أكتوبر في مقبرة سيول الوطنية في سيول، مباشرة بعد عودته من جولته في الشرق الأوسط.