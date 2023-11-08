نتنياهو يقول إن جيشه في عمق غزة ولا وقف لإطلاق النار دون رهائن

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته طوقت مدينة غزة، وأنها تعمل حاليا داخلها.وأضاف أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، مؤكدا مجددا خطة مواصلة العمليات البرية للقضاء على قادة الحركة على الرغم من الضغوط من قبل المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار.كما حذر جماعة حزب الله المسلحة ومقرها لبنان من المزيد من التدخل، قائلا إن الانضمام إلى الحرب سيكون خطأ فادحا.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" قد قال في خطاب متلفز أمس الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية توجد في قلب مدينة غزة في الحرب ضد حماس، وأضاف أنها تقتحمها من جميع الاتجاهات بتنسيق تام مع الدعم الجوي والبحري.وقال غالانت إنه في حين أن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة بعد الحرب، فإن حماس لن تحكمه أيضا، مما يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى حل آخر.