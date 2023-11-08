إزالة كوريا من قائمة مراقبة سياسة العملة الأمريكية

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قررت الولايات المتحدة إخراج كوريا الجنوبية من قائمة مراقبة سياسة العملة.وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء تقريرها نصف السنوي حول سياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين لتحديد أي منها يستحق التدقيق بناء على ثلاثة معايير، مع خضوع الدول التي تتجاوز المعايير الثلاثة لتحليلات مكثفة، بينما تتم مراقبة تلك التي تستوفي معيارين.وتتكون المعايير من كل من: ألا يقل حجم الفائض التجاري مع الولايات المتحدة عن 15 مليار دولار، وألا يقل الفائض في الحساب الجاري عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وألا تقل المشتريات الصافية المستمرة من العملات الأجنبية عن 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على مدى عام.واستنادا إلى بينات أربعة أرباع سنوية حتى يونيو 2023، شهدت قائمة المراقبة إضافة فيتنام، بينما تمت إزالة سويسرا، إلى جانب كوريا الجنوبية التي تمكنت من تجاوز عتبة الفائض التجاري فقط.وقال تقرير وزارة الخزانة الأمريكية إنه لم يتلاعب أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين بسعر الصرف بين عملتها والدولار الأمريكي.