البنتاغون تقول إن تعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتين هو قرار كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن قرار تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 يعود إلى حكومة كوريا الجنوبية.وأدلت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ" بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عندما سئلت عما إذا كان ينبغي تعليق ذلك الاتفاق العسكري للسماح للولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية بشكل فعال.وقالت المتحدثة إنه ليس لديها ما تقدمه في هذا الشأن، مؤكدة على أن التصريحات حول هذا الموضوع وأي قرار بشأن الاتفاقية يعود إلى كوريا الجنوبية.وكان وزيرا دفاع الكوريتين قد وقعّا اتفاقا في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوتر العسكري وحظر الأنشطة العدائية، مع شروط مثل إنشاء مناطق لحظر الطيران بالقرب من الحدود، وهو ما تسبب في مخاوف بشأن القيود على قدرات الاستطلاع ضد كوريا الشمالية.وفي أواخر الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" إن المناقشات جارية داخل الحكومة بشأن تعليق الاتفاقية، وأضاف أن الولايات المتحدة متعاطفة مع هذه الفكرة.