تأكيد الإصابة بفيروس الجلد العقدي في 84 مزرعة للماشية

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ارتفع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي في كوريا الجنوبية إلى 84 مزرعة حتى صباح اليوم الأربعاء.جاء ذلك بعد تأكيد ثلاث إصابات إضافية في "صو سان" و"دانغ جين" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" أمس الثلاثاء، مع الإبلاغ عن أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الحالات المؤكدة في تلك المقاطعة.وتجري السلطات حاليا اختبارات على أربع حالات مشتبه بها. وتخطط الحكومة لتطعيم جميع الماشية التي يبلغ عددها أربعة ملايين و76 ألف رأس في جميع أنحاء البلاد بحلول بعد غد الجمعة، حيث بلغ معدل التطعيم حوالي 98 % حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، مع تطعيم حوالي 3 ملايين و970 ألف بقرة.يذكر أن فيروس التهاب الجلد العقدي ينتقل عن طريق الحشرات المتغذية على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ولا يؤثر على الإنسان ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية، وتبلغ نسبة نفوق الماشية المصابة به أقل من 10%.