وزير الخارجية الأمريكي يزور سيول لمناقشة الأوضاع الدولية

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من المقرر أن يصل إلى سيول مساء اليوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في زيارة لكوريا تستغرق يومين.وتجيء هذه الزيارة بعد حضور "بلينكن" اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو.وفي أثناء إقامته في كوريا الجنوبية، سيجري الوزير الأمريكي "بلينكن" محادثات مع نظيره الكوري "بارك جين"، كما سيلتقي مع الرئيس "يون صوك يول".ومن المتوقع أن تتم في المحادثات بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي مناقشة القضايا المتعلقة بالأوضاع الدولية الراهنة وقضايا كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "بلينكن" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ أن زيارته في شهر مارس من عام 2021.الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الكورية تسعى لعقد اجتماع بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في مدينة بوسان الكورية في أواخر هذا الشهر.