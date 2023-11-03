انخفاض حصة السيارات المستوردة في كوريا لأول مرة منذ 4 سنوات

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من المتوقع أن تقل حصة السيارات المستوردة في سوق السيارات الكورية عن 20% هذا العام، وهو انخفاض لأول مرة منذ 4 سنوات.ويرجع السبب في انخفاض حصة السيارات المستوردة في كوريا إلى تمتع السيارات الكورية بإقبال كبير نسبيا، وانخفاض الطلب على السيارات المستوردة الناجم عن الركود الاقتصادي.وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في أول 10 أشهر من هذا العام مليونا و258 ألفا و89 وحدة، منها 226 ألفا و602 وحدة من السيارات المستوردة، وهو ما يمثل 18% من إجمالي عدد السيارات الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة.وكانت حصة السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية قد سجلت 20.1% في العام الماضي، متجاوزة لأول مرة 20%.وقد شهدت حصة السيارات المستوردة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية زيادة مستمرة منذ عام 2010، حيث بلغت حصتها 10.1% في عام 2012، و12.1% في عام 2013، و14% في عام 2014، و16.7% في عام 2020، ثم 20.1% في العام الماضي.