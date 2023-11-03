كوريا الجنوبية تنشئ بعثات دبلوماسية جديدة في 12 دولة العام القادم

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قررت حكومة كوريا الجنوبية إنشاء بعثات دبلوماسية جديدة في 12 دولة خلال العام القادم، منها بوتسوانا وجورجيا.وكشفت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء عن خطة إنشاء بعثات دبلوماسية جديدة في 12 دولة، وهي: لوكسمبورغ وليتوانيا وجزر مارشال وبوتسوانا وسورينام وسلوفينيا وسيراليون وأرمينيا وإستونيا وجامايكا وزامبيا وجورجيا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في 12 دولة في آن واحد، حيث من المعتاد أن تسعى وزارة الخارجية الكورية لإنشاء بعثات دبلومواسية جديدة في دولتين في المتوسط كل عام.وقالت الوزارة إن إنشاء بعثات دبلوماسية جديدة يهدف إلى تقوية القيادة الكورية على صعيد المجتمع الدولي وتعزيز دبلوماسية كوريا الجنوبية كدولة محورية عالمية.وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تعمل البعثات الجديدة على تحسين القدرة على تقديم الخدمات القنصلية وحماية حقوق ومصالح المواطنين الكوريين والشركات الكورية في الخارج.كما تبين أن الوزارة ستقوم بتشكيل فريق عمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أعمال البعثات الدبلوماسية الجديدة في غضون النصف الثاني من العام القادم.