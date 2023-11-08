بايدن يطلب من نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة

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قال موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وقفا مؤقتا للقتال في غزة.وأضاف "إكسيوس" أن "بايدن" أبلغ "نتنياهو" خلال اتصال هاتفي بينهما أول من أمس الاثنين، بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح ما بين 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة حماس في غزة.ومن جانبه، قال "نتنياهو" إنه لا يثق في نوايا حماس، وأنه لا يعتقد أن حركة حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وقال موقع "إكسيوس" إن "نتنياهو" يقلق من احتمال أن يتسبب وقف القتال المؤقت في غزة في فقدان دعم المجتمع الدولي للعملية العسكرية الإسرائيلية الجارية ضد حماس. وترى إسرائيل أن حركة حماس تحتجز حوالي 240 شخصا كانت قد أسرتهم خلال معركة "طوفان الأقصى" يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.وأعلنت حماس في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أنها مستعدة للإفراج عن 12 محتجزاً يحملون جنسيات مزدوجة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي والتوغل البري لقوات الاحتلال هو ما يعيق عملية إطلاق سراحهم.