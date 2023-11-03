منصات خدمات البث الرقمي ترفع سعر الاشتراك الشهري

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بدأت منصات خدمات البث الرقمي العملاقة العالمية، بما في ذلك "نتفلكس" و"ديزني بلس"، في فرض قيود على استخدام الحسابات المشتركة، كما قررت رفع سعر الاشتراك الشهري، وذلك بعد أن استطاعت جذب العملاء بأسعارها التنافسية البسيطة مقابل تقديم خدمة ترفيهية مميزة ومتنوعة.وفي الآونة الأخيرة، أعلنت العديد من هذه الخدمات الشهيرة عن رفع أسعارها بشكل كبير لتحسين ربحيتها، مما تسبب في زيادة العبء المالي على المشتركين.ووفقا لأحد المشتركين في 5 خدمات للبث الرقمي، قامت "نتفلكس" و"ديزني بلس" مؤخرا برفع سعر الاشتراك الشهري بنسبة بلغت حوالي 25%، ومنعت استخدام الحسابات المشتركة مع المشتركين الآخرين، وهو ما دفعه للتفكير في وقف الاشتراك بسبب العبء المالي.ومن جانبها، قررت أيضا منصة "تيفينغ" الكورية للبث الرقمي رفع سعر الاشتراك الشهري بنسبة 20% بدءا من ديسمبر القادم، كما تدرس منصة "ويف" الكورية الأخرى للبث الرقمي إجراء تعديل على نظام سعر الاشتراك.الجدير بالذكر أن كل مواطن كوري واحد في المتوسط يشترك في 2.7 خدمة للبث الرقمي، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الاشتراكات في خدمات البث الرقمي إلى زيادة الأعباء المالية بشأن تكاليف الاتصالات.وأثار رفع سعر الاشتراك في منصات خدمات البث الرقمي قلقا من أنه قد يتسبب في ضعف القوة التنافسية لخدمات البث الرقمي الكورية المحلية أمام نظيرتها العالمية، على اعتبار أن التوقف عن الاشتراك سيتركز على المنصات المحلية التي تفتقر للمحتويات نسبيا.وفي هذا السياق، أكد البروفسور "سونغ دونغ كيو" الأستاذ في قسم التواصل الإعلامي بجامعة جونغ آنغ الكورية على ضرورة أن تتخذ منصات البث الرقمي الكورية الإجراءات اللازمة طويلة المدى للحفاظ على بقائها في المنافسة مع نظيراتها العالمية العملاقة.