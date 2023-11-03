زيادة صادرات كوريا إلى أوربا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط

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شهدت صادرات كوريا زيادة كبيرة لدول أوربا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط منذ بداية هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم الأربعاء، فإن الدول العشر الأولى التي زادت صادرات كوريا إليها في أول 9 أشهر من هذا العام، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، هي: بولندا والمجر وتركيا وقيرغيزستان والمملكة العربية السعودية وكازاخستان والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وبلجيكا وقطر.وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة صادرات كوريا إلى 9 دول باستثناء الولايات المتحدة بلغ 33 مليارا و690 مليون دولار، وهو ما يزيد عن قيمة صادرات كوريا لليابان.وبلغت قيمة الصادرات الكورية لبولندا التي تصدرت قائمة الدول العشر الأولى، 6 مليارات و990 مليون دولار في أول 9 أشهر من هذا العام، بزيادة نسبتها 28.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت قيمة الصادرات للمجر بنسبة 29.2%، ولتركيا بنسبة 17.1%.