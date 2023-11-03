الرئيس يون يحضر قمة أبيك في سان فرانسيسكو

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من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي ستعقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأسبوع القادم.ومن المرجح أن تُعقد مباحثات قمة بين الرئيس "يون" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على هامش قمة "أبيك".وأعلن نائب مدير مكتب الأمن القومي الكوري "كيم هيو تيه" في موجز صحفي اليوم الأربعاء أن الرئيس "يون" سيقوم بزيارة لسان فرانسيسكو خلال الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري لحضور قمة "أبيك".وفي اليوم الأول من زيارته لسان فرانسيسكو، سيجري الرئيس "يون" لقاء مع الكوريين المقيمين هناك، ويلقي كلمة أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لأبيك، ويحضر حفل استقبال القمة، كما سيجري لقاء مع الجيل الجديد من الكوريين العاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة في الولايات المتحدة.وفي اليوم التالي، سيحضر الرئيس "يون" قمة أبيك لتبادل الآراء مع المشاركين حول القضايا المتعلقة بـ"خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، حيث يؤكد عزم كوريا الجنوبية المساهمة في التغلب على التحول إلى الطاقة النظيفة، والتغلب على الأزمة المناخية، وتعزيز التضامن مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".