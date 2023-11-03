كوريا وإيطاليا تؤكدان على الترابط بين أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوربا

Photo : KBS

اتفق الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" على مواصلة تعزيز التعاون في القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، وأكدا على أنه لا يمكن الفصل بين أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمن أوربا.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، توصل الرئيسان إلى تلك النتائج خلال قمتهما في سيول أمس الأربعاء، حيث اتفقا على العمل الوثيق بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتحسين حقوق الإنسان فيها، كما تعهدا بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية واستعادة السلام هناك.وتوصل "يون" و"ماتاريلا" إلى اتفاق بشأن تعزيز التعاون في مجالات الفضاء وصناعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الهيدروجين والذكاء الاصطناعي.وفي أعقاب القمة، وقعت كوريا الجنوبية وإيطاليا 3 مذكرات تفاهم، تتعلق إحداها بالتعاون الصناعي، والأخرى بالتعاون في مجال الفضاء، والثالثة بالتعاون في أبحاث الفيزياء.