المعارضة تسعى لإقرار 4 تشريعات مثيرة للجدل في الجلسة العامة للبرلمان

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من المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية الكورية اليوم الخميس خلال الجلسة البرلمانية العامة التي ستتناول 4 تشريعات مثيرة للجدل، بما في ذلك 3 مشروعات قوانين تتعلق بمراجعات القوانين ذات الصلة بالبث.ومن المقرر أن تسعى أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى تمرير ما يسمى بـ"مشروع قانون المظروف الأصفر". ويسعى هذا التشريع إلى مراجعة قانون النقابات العمالية للحد من قدرة الشركات على طلب تعويضات من النقابات عن الخسائر الناجمة عن الإضرابات.كما تسعى المعارضة أيضا إلى تمرير 3 مشروعات قوانين تهدف إلى مراجعة قانون البث، وقانون تعزيز ثقافة البث، وقانون تشغيل نظام البث التعليمي الكوري.وكشف حزب قوة الشعب الحاكم، الذي يعارض بشدة تلك التشريعات الأربعة، عن خطط لعرقلة مشروعات القوانين عن طريق المماطلة إذا حاولت المعارضة المضي قدما في تمريرها. وإذا استخدم الحزب الحاكم أسلوب المماطلة البرلمانية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل هذا الإجراء السياسي منذ أبريل من العام الماضي، عندما قام المعسكر الحاكم حينذاك بتعطيل مشروع قانون يهدف إلى تجريد النيابة العامة من صلاحياتها في إجراء التحقيقات.