عمال مترو أنفاق سيول يبدؤون إضرابا لمدة يومين

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بدأ العمال النقابيون في الشركة المشغلة لشبكة مترو الأنفاق في العاصمة الكورية سيول، إضرابا لمدة يومين اعتبارا من اليوم الخميس، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.وقررت نقابة العاملين في شركة مترو سيول، التي تدير خطوط مترو الأنفاق من الأول إلى الثامن وجزءا من الخط التاسع، تنظيم الإضراب من الساعة 9 من صباح اليوم الخميس حتى الساعة 6 من مساء الغد الجمعة، وذلك بعد وصول الجولة الحادية عشرة من المفاوضات إلى طريق مسدود أمس الأربعاء. واستمر الخلاف بين الجانبين بشأن خطة الإدارة لتخفيض القوى العاملة بمقدار 2212 موظفا، أي 13.5% من الإجمالي، بحلول عام 2026.وتقول الإدارة إن هذا الإجراء ضروري للتغلب على العجز المزمن، لكنّ العمال النقابيين يقولون إن الإفراط في تخفيض العمالة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة وجودة الخدمة. ونتيجة لذلك، ستنظم النقابة إضرابا للسنة الثانية على التوالي. وخلافا لإضراب العام الماضي الذي كان واسع النطاق، سيستمر الإضراب لمدة يومين ليكون بمثابة تحذير.ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في حدوث اضطرابات في عمليات تشغيل القطارات باستثناء ساعات الذروة الصباحية.ومن المتوقع أن ينخفض معدل التشغيل النهاري لقطارات الأنفاق إلى 82% من مستوياته الطبيعية بسبب الإضراب، مع معدل 87% من مستوياته العادية خلال فترة الذروة المسائية.وقامت شركة مترو سيول وحكومة المدينة بتأمين حوالي 13 ألفا و500 موظف بديل لتشغيل عمليات القطارات عند أقرب مستوى ممكن من المستويات الطبيعية.وقالت نقابة العمال إنها منفتحة على إجراء المزيد من المفاوضات خلال الإضراب.