اتفاق كوري إيطالي على التعاون الوثيق في صناعات التكنولوجيا الفائقة

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اتفق الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والفضاء والتكنولوجيا والثقافة. جاء ذلك بعد حفل استقبال كبير أقيم للرئيس الإيطالي في حديقة المكتب الرئاسي الكوري بعد ظهر أمس الأربعاء.وفي المؤتمر الصحفي المشترك بعد القمة بين الرئيسين، قال "يون" و"ماتاريلا" إنهما اتفقا على التعاون في صناعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والفضاء. وتعهد الرئيسان أيضا بمواصلة التعاون الوثيق بشأن قضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك نزع السلاح النووي وحقوق الإنسان، والتعاون في غيرها من القضايا الدولية.يُذكر أن مدينة "بوسان" الساحلية في كوريا الجنوبية تتنافس مع العاصمة الإيطالية "روما" والعاصمة السعودية الرياض على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.ويقوم "ماتاريلا" بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تستغرق 3 أيام بدعوة من "يون".ومن المقرر أن يحتفل البلدان بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم 2024.