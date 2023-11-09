وزير الخارجية الكوري يعقد محادثات مع نظيره الأمريكي

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من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الكوري "بارك جين" مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" في سيول اليوم الخميس، وسط تصاعد التوتر العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وسوف يكون الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين الحليفين هو الأول في سيول منذ ما يقرب من 3 أعوام، ويأتي في أعقاب المحادثات الثلاثية التي شملت أيضا وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومما يثير الاهتمام بوجه خاص إمكانية مناقشة تدابير الرد على تطورات التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وإصدار تحذير من سيول وواشنطن إلى بيونغ يانغ وموسكو.وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال "بلينكن" إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء ما قد تقدمه موسكو لبيونغ يانغ مقابل الأسلحة وإمدادات الحرب.ومن المقرر أن يناقش "بارك" و"بلينكن" أيضا سبل التعاون في القضايا العالمية الرئيسية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس.ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما، ثم يغادر "بلينكن" إلى الهند بعد الانتهاء من جدول أعماله في سيول اليوم الخميس.