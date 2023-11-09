واشنطن تؤكد أن التزاماتها تجاه كوريا الجنوبية لن تتأثر بأوضاع أوكرانيا وإسرائيل

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تسعى دائما إلى الاستعداد لأي حالات طارئة في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "جون كيربي" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء ردا على المخاوف من أن التزام واشنطن بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية يمكن أن يتعرض للخطر بسبب التركيز على الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الجارية في الشرق الأوسط.وقال "كيربي" إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كرس "الكثير من الطاقة والجهد والموارد" للتأكد من أن واشنطن قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية تجاه كوريا الجنوبية، مشيرا في هذا الصدد إلى التدريبات والتمارين الإضافية، وتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية قبالة شبه الجزيرة، والحفاظ على "قوة عسكرية قوية للغاية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وحول الدور الذي يجب أن تقوم به سيول في الحرب بين إسرائيل وحماس، قال "كيربي" إنه قرار "سيادي"، موضحا أن كوريا الجنوبية عليها أن تقرر بنفسها ما إذا كان هناك دور لشعبها في هذا الصراع.