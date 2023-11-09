إسرائيل تؤكد أن حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة

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قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس فقدت السيطرة على منطقة شمال غزة وتواصل التنازل عن أراضي القطاع.ونقلت وكالة "رويترز" وجريدة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانييل هاغاري" قوله في مؤتمر صحفي متلفز أمس الأربعاء إن 50 ألفا من سكان غزة شوهدوا وهم يتحركون إلى جنوب القطاع، حيث فقدت حماس السيطرة هناك.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز هجومه على مدينة غزة وتدمير ممرات الأنفاق المتاخمة للمواقع المدنية، وادعى أن الجيش الإسرائيلي ضرب بقوة المنظومات الجوية والبحرية لحماس، والتي كانت تخطط لشن هجمات استراتيجية.ووفقا للمتحدث، استولى الجيش الإسرائيلي على حوالي 700 قذيفة "آر بي جي"، وهي مدفعية استخدمتها حماس لمهاجمة القوات البرية في القطاع.وأكد مجددا أن وقف إطلاق النار ليس قيد النظر، وأن إسرائيل ستسمح فقط بـ"هدنة إنسانية" محتملة لتمكين المدنيين من الإخلاء إلى الجنوب.كما قام المتحدث بتعديل عدد الرهائن المؤكدين في قطاع غزة من 240 رهينة إلى 239 رهينة.