سيول تخفض حجم الدعم للمساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تخفيض الدعم الذي يقدمه صندوق التعاون بين الكوريتين لمشروعات المساعدات الإنسانية في كوريا الشمالية التي تنفذها الجماعات المدنية.وصرحت وزارة التوحيد في سيول بأنها بدأت أمس في تعديل وتنفيذ القواعد الخاصة للتعامل مع مشروعات المساعدات الإنسانية في كوريا الشمالية ومشروعات التعاون ذات الصلة من أجل تنفيذها بمزيد من الكفاءة والشفافية.ووفقا للقواعد المعدلة، سيتم تخفيض حجم دعم صندوق التعاون المقدم إلى الجماعات المدنية من 3 مرات سنويا وبحدود 70% من إجمالي تكاليف المشروعات، إلى مرة واحدة سنويا وبحدود 50%.كما لن يمكن تلقي دعم مزدوج من قبل صندوق التعاون التابع لوزارة التوحيد، وصناديق التعاون التابعة للحكومات المحلية، حيث تم استبعاد الحكومات المحلية من مواضع تلقي دعم صندوق التعاون بين الكوريتين. وأوضحت وزارة التوحيد أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الحكومات المحلية تمتلك صناديق للتعاون خاصة لها.أيضا لن يتم تقديم دعم صندوق التعاون بين الكوريتين للمشروعات التي لا يتم فيها ضمان الوصول إلى المواقع وشفافية التوزيع.وقالت الوزارة إن هذه القرارات جاءت تلبية للمطالبة القائمة بضرورة تعزيز إمكانية الوصول والشفافية، والتزاما بقواعد المساعدات الإنسانية العامة في المجتمع الدولي.