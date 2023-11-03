معرض خاص للخزف الأبيض من تحف مملكة جوسون

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تقيم مؤسسة "او هاك" للثقافة معرضا خاصا يضم حوالي 120 قطعة من الخزف الأبيض من عصر مملكة جوسون، حيث يعتبر الخزف الأبيض عموما من أرقى أنواع الأواني اليومية على المستوى العالمي، بينما ظل الخزف الأبيض من عصر مملكة جوسون الكورية يحظى برواج كبير بسبب جماله وأناقته وتفرده.ومن بين المعروضات جرة من الخزف الأبيض تسمى "جرة القمر"، حيث تشبه القمر المكتمل الساطع وهي مصنوعة في عصر مملكة جوسون، وتعتبر أكبر جرة من نوعها موجودة حاليا. ويبلغ ارتفاعها 49 سنتيمترا، وتتميز بجمالها الأخاذ بما في ذلك العيوب المتبقية في الجسم وأنفها المائل قليلا إلى أحد الجانبين، وهو ما أدى إلى اختيارها ككنز وطني كوري.وقالت المؤسسة إنها اختارت مختلف المعروضات التي تحتفظ بها من الأواني الخاصة للاحتياجات اليومية وحتى الأدوات المكتبية.وبهذه المناسبة أعربت "كيم سيه يونغ" الباحثة في المتحف التابع لجامعة "يونغ إين"، عن اعتقادها بأن هذا المعرض الذي يضم عددا من التحف الفنية من عصر مملكة جوسون، يتيح للزوار فرصة للالتقاء مع جمال "جوسون" النقي والرائع والسخي، ولكن البسيط أيضا.