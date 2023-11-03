انعقاد مؤتمر وزراء الدفاع لكوريا والدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة

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سيعقد مؤتمر وزراء الدفاع لكوريا الجنوبية والدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة لأول مرة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، يوم 14 من هذا الشهر.وصرحت وزارة الدفاع الكورية بأن الوزير "شين وان شيك" سيعقد المؤتمر يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع وزراء دفاع وممثلي الدول الأعضاء الـ7 في قيادة قوات الأمم المتحدة، بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن".وأشارت الوزارة إلى أن هذا المؤتمر هي الأول الذي يبحث دور قيادة قوات الأمم المتحدة في ردع الحرب والحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسبل التعاون بين كوريا والدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة.وسوف يتم في المؤتمر تقييم الدور والمساهمات التي أدتها القيادة خلال 7 عقود مضت، كما سيحث المشاركون كوريا الشمالية على التوقف عن ارتكاب أعمال غير قانونية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إصدار بيان بشأن الاستجابة المشتركة للدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة في حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.من ناحية أخرى، صرحت وزارة الدفاع الكورية أيضا بأنها تناقش مسألة مشاركة الجيش في هيئة الأركان العامة لقيادة قوات الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز وظائف القوات، التي تقودها الولايات المتحدة.وكان وزير الدفاع الكوري قد أعرب عن موقف حذر بشأن مشاركة كوريا كعضو في قيادة قوات الأمم المتحدة يوم الثالث من هذا الشهر، وقال إنه لا توجد مشكلة قانونية في المشاركة، لكننا بحاجة إلى التفكير أكثر لتحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية.