وزيرا خارجية سيول وواشنطن يناقشان سبل منع موسكو من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونغ يانغ

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عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في سيول، حيث ناقشا وضع إجراءات مضادة ضد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وعقد وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما بعد ظهر الخميس.ويزو ر"بلينكن" كوريا الجنوبية لمدة يومين ضمن جولة في آسيا زار فيها اليابان أيضا، حيث اجتمع مع نظرائه في مجموعة السبع وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.واستكمالا لتأكيدات وزير الخارجية الأمريكي بأن قضايا شبه الجزيرة الكورية لن يطغى عليها الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، سيعقد وزيرا الدفاع لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا محادثات أمنية ثنائية سنوية في سيول الأسبوع المقبل.ومن المتوقع أن يناقش وزير الدفاع الكوري الجنوبي الجديد "شين وون سيك" ونظيره الأمريكي "لويد أوستن" سبل تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد كوريا الشمالية خلال اجتماعهما الأول يوم الاثنين القادم.