تمرير 3 مراجعات لقوانين البث في البرلمان الكوري

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أقر البرلمان الكوري، الذي تسيطر عليها المعارضة، اليوم الخميس 3 مشاريع قوانين تراجع قوانين البث وتهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة على هيئات البث العامة.وتهدف مشاريع القوانين الثلاثة إلى تغيير هيكل إدارة نظام البث الكوري "كي بي إس"، وهيئة إذاعة مونهوا "إم بي سي"، ونظام البث التعليمي "إي بي إس".وتتضمن التعديلات لزيادة عدد مجلس الإدارة من 9 حاليا في "إم بي سي" و"إي بي إس" و11 في "كي بي إس" إلى 21 لكل منهما، بالإضافة إلى توسيع سلطة التوصية بالمديرين لأطراف خارجية، مثل الجمعيات الأكاديمية للبث والجمعيات ذات الصلة بالإعلام ولجان المشاهدين.ومن بين مشاريع القوانين الثلاثة، صوت جميع الذين شاركوا في التصويت على تعديل قانون البث وقانون نظام البث التعليمي، وعددهم 176 نائبا، لصالح تمرير التشريعات. وبالمثل، صوت جميع الذين شاركوا في التصويت على قانون تعزيز ثقافة البث، وعددهم 175 نائبا، لصالح تمريره أيضا.