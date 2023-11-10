الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

اجتماع قطري أمريكي إسرائيلي لبحث صفقة الرهائن مع حماس

Write: 2023-11-10 10:18:07

اجتماع قطري أمريكي إسرائيلي لبحث صفقة الرهائن مع حماس

Photo : YONHAP News

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء عن أن رئيس وزاء قطر اجتمع مع رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في الدوحة أمس الخميس لمناقشة صفقة الرهائن ووقف الحرب ضد حماس في قطاع غزة.
ووفقا للوكالة، عقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "بيل بيرنز" ورئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية، "موساد"، "ديفيد بارنيا"، محادثات ثلاثية مع رئيس الوزراء القطري "محمد بن آل ثاني" لمناقشة تفاصيل تلك الصفقة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن الثلاثة اجتمعوا على طاولة واحدة لتسريع المناقشات، كما أثيرت مسألة السماح بدخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة لأغراض إنسانية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول حكومي أمريكي قوله إن المفاوضات الثلاثية ركزت على تنفيذ هدنة إنسانية لمدة 3 أيام، لتسهيل إطلاق سراح ما يصل إلى 15 رهينة مدنية تحتجزها حماس في غزة.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أكد مجددا في بيان أصدره أمس الخميس أن القتال مستمر وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدى حماس.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;