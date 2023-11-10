اجتماع قطري أمريكي إسرائيلي لبحث صفقة الرهائن مع حماس

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كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء عن أن رئيس وزاء قطر اجتمع مع رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في الدوحة أمس الخميس لمناقشة صفقة الرهائن ووقف الحرب ضد حماس في قطاع غزة.ووفقا للوكالة، عقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "بيل بيرنز" ورئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية، "موساد"، "ديفيد بارنيا"، محادثات ثلاثية مع رئيس الوزراء القطري "محمد بن آل ثاني" لمناقشة تفاصيل تلك الصفقة.ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن الثلاثة اجتمعوا على طاولة واحدة لتسريع المناقشات، كما أثيرت مسألة السماح بدخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة لأغراض إنسانية.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول حكومي أمريكي قوله إن المفاوضات الثلاثية ركزت على تنفيذ هدنة إنسانية لمدة 3 أيام، لتسهيل إطلاق سراح ما يصل إلى 15 رهينة مدنية تحتجزها حماس في غزة.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أكد مجددا في بيان أصدره أمس الخميس أن القتال مستمر وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدى حماس.