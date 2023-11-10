إضراب عمال مترو أنفاق سيول يدخل يومه الثاني

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واصل العمال النقابيون في شركة مترو أنفاق سيول إضرابهم اليوم الجمعة، وبلغ معدل تشغيل القطارات حوالي 80% من المستويات العادية.ومن المقرر أن ينتهي الإضراب الذي بدأ في الساعة 9 من صباح أمس الخميس، في الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة.وقالت نقابة مترو سيول في وقت سابق إن إضراب هذا الأسبوع هو تحذير، وأكدت أن هناك احتمالية لتنفيذ إضراب واسع النطاق إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات مع الإدارة.ومع احتمال ارتفاع عدد الركاب خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الجمعة، تخطط الإدارة للحفاظ على معدل تشغيل قطارات الأنفاق عند المستويات الطبيعية من خلال تعبئة عمال بديلين.وفي الوقت نفسه، ستقوم الحافلات داخل المدن بتمديد عملياتها بمقدار ساعة واحدة مقارنة بالمعتاد.وفي اليوم الأول من الإضراب أمس الخميس، عملت القطارات بنسبة 75.4% من مستوياتها الطبيعية حتى الساعة السادسة مساء.