ارتفاع نسبة التطعيم ضد فيروس الجلد العقدي إلى 99.9%

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ارتفع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي إلى 87 مزرعة في كوريا حتى صباح اليوم الجمعة.جاء ذلك بعد تأكيد حالتيْ إصابة إضافيتين في "صو سان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" و"كو تشانغ" في مقاطعة شمال "جولا" يوم الأربعاء، بينما تجري السلطات الصحية حاليا اختبارات على ثلاث حالات مشتبه بها.ومن المقرر أن تختتم الحكومة اليوم الجمعة حملتها على مستوى البلاد لتطعيم جميع الماشية البالغ عددها 4 ملايين و76 ألف رأس، حيث بلغ معدل الإنجاز حوالي 99.9% حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الخميس.يُذكر أن التهاب الجلد العقدي هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية، وتبلغ نسبة نفوق الماشية المصابة به أقل من 10%، ولا يؤثر على الإنسان.