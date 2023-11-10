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السياسية

مباحثات بين مستشار الأمن القومي الكوري ووزير الخارجية الأمريكي

Write: 2023-11-10 10:29:35

مباحثات بين مستشار الأمن القومي الكوري ووزير الخارجية الأمريكي

Photo : YONHAP News

التقى مستشار الأمن القومي الكوري "تشو تيه يونغ" مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الخميس في سيول، حيث ناقشا التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى قضايا كوريا الشمالية.
وفي الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" في سيول، اتفق الجانبان على الرد الصارم على انتهاكات بيونغ يانغ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وحذرا من أن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تهدد أمن شبه الجزيرة الكورية والعالم.
وقال المكتب الرئاسي إن الجانبين اتفقا على التعاون الوثيق لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمن أي استفزازات إضافية.
كما ناقش "تشو" و"بلينكن" الوضع في الشرق الأوسط وأكدا أهمية الدعم الإنساني من المجتمع الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن "تشو" أكد من جديد رغبة الحكومة الكورية في المساهمة في إعادة الإعمار واستعادة السلام في أوكرانيا.
كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون الثلاثي والاتصالات بين سيول وواشنطن وطوكيو على أساس الاتفاق الذي توصل إليه قادة الدول الثلاث خلال قمة "كامب ديفيد" في شهر أغسطس الماضي.

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