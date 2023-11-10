النائب العام ينتقد الحزب المعارض لمحاولة عزل وكلاء للنيابة

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انتقد النائب العام "لي وان سوك" اقتراح الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، بتقديم اقتراح لعزل اثنين من وكلاء النيابة العامة بتهمة الفساد، ووصفه بأنه حيلة لحماية رئيس الحزب "لي جيه ميونغ".وقال النائب العام للصحفيين في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام مبنى مكتب النائب العام الأعلى في سيول أمس الخميس، إن الحزب الديمقراطي يحاول تخويف وشل النيابة العامة انتقاما من تحقيقاتها في الادعاءات المثارة ضد رئيس الحزب.وحذر النائب العام من أن استعداد الحزب لعزل وكلاء النيابة لمجرد الاستياء قد يؤدي إلى عزل القضاة الذين يصدرون أحكاما في غير صالح أعضاء الحزب.ودعا النائبُ العام الحزبَ الديمقراطي إلى وقف هذا التوجه غير العادل فورا، وقال إنه يجب على الحزب السعي في عزله هو وليس مرؤوسيه، لأنه هو الذي كان مسؤولا عن التحقيقات وتوجيه الاتهام لرئيس الحزب المعارض.وشدد النائب العام على ضرورة عدم جر النيابة العامة والقضاء إلى السياسة، معربا عن اعتقاده الراسخ بأن فريق التحقيقات سوف يصل إلى النتيجة الصحيحة دون الخضوع لأي ضغوط خارجية.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، قدم الحزب الديمقراطي اقتراحا بعزل وكيليْ النيابة "سون جون صونغ" و"لي جونغ سوب" بتهمة الفساد.