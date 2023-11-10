رئيس الوزراء الكوري يزور فرنسا للترويج لإكسبو بوسان

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سيقوم رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بزيارة إلى فرنسا خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري بهدف دعم حملة استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان الكورية، حيث لم يتبق سوى 15 يوما على موعد اختيار مكان إقامة المعرض.وفي أثناء إقامته في باريس، سيجري رئيس الوزراء "هان" لقاءات مع ممثلي المكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة الإدارية المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي، حيث يقدم لهم شرحا حول قدرة الحكومة الكورية وعزمها على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة بوسان، والذي سيكون بمثابة منصة لإيجاد حلول للتحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وأزمة الغذاء، والفجوة الرقمية.وسوف يتم تحديد مكان إقامة معرض إكسبو الدولي 2030 من بين كل من: مدينة بوسان الكورية، ومدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومدينة روما عاصمة إيطاليا، وذلك في مؤتمر الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض الذي سيعقد يوم الثامن والعشرين من نوفمبر في باريس.