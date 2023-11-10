استمرار الانخفاض في صافي استثمارات الأجانب في البورصة الكورية

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زاد حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى خارج سوق الأسهم الكورية بسبب تراجع معنويات الاستثمار العالمية في الأصول الخطرة، على خلفية الاضطرابات في الشرق الأوسط.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ صافي حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي تدفق إلى خارج البورصة مليارين و780 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة مقدارها مليار و350 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع التقرير السبب في خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم الكورية في شهر أكتوبر إلى الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس، وجني المستثمرين الأجانب أرباحا في صناعة البطاريات الثانوية.وأشار التقرير إلى أن معنويات الاستثمار في الأصول الخطرة بدأت تشهد تعافيا إلى حد ما منذ بداية شهر نوفمبر مع زيادة التوقعات بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي.