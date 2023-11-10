محادثات اقتصادية أمريكية صينية تمهيدا للقمة بين بايدن وشي

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مع اقتراب موعد القمة بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الصيني "شي جين بينغ"، عُقدت محادثات أمريكية صينية لمناقشة القضايا الاقتصادية والاستثمارية.والتقت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" مع نائب رئيس الوزراء الصيني "هي ليفنغ" في سان فرانسيسكو يومي الخميس والجمعة، وناقشت معه إحراز تقدم في عدد من القضايا الاقتصادية في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين البلدين.وجاء عقد هذا اللقاء تمهيدا للقمة المرتقبة بين "بايدن" و"شي" الأسبوع القادم على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، حيث سيكون ذلك هو اللقاء الأول من نوعه بينهما منذ حوالي عام.وخلال المحادثات، قالت الوزيرة الأمريكية "يلين" إن الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في الانفصال الاقتصادي عن الصين، مؤكدة أن الانفصال التام سيمثل كارثة اقتصادية ليس فقط للدولتين بل للعالم أحمع.وأوضحت أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات تستهدف مجالات معينة في الصين لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.