سيول وواشنطن تعربان عن قلقهما من التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية

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أكد وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي أن روسيا تقدم دعما تكنولوجيا لكوريا الشمالية مقابل قيام بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة، ملمحيْن بذلك إلى احتمال فرض ضغوط إضافية على روسيا.جاء ذلك في محادثات عقدت بين الوزيرين الكوري "بارك جين" والأمريكي "أنتوني بلينكن" أمس الخميس في سيول، والتي تركزت على سبل مواجهة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وأعرب الوزيران عن قلقهما من أن التعاون بين بيونغ يانغ وروسيا يشكل تهديدا خطيرا، مؤكديْن أن روسيا تقدم دعما تكنولوجيا عسكريا لكوريا الشمالية.وبحث الوزيران أيضا توجيه ضغوط إضافية على روسيا لمنع تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية.ودعا الوزيران الصين إلى أن تلعب دورا بناء لتحقيق ذلك الغرض، مشيريْن إلى أن تصاعد التوتر الناجم عن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا لن يكون مفيدا للمصالح الوطنية الصينية.