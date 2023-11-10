بولستار السويدية تكشف عن خطة لإنتاج سياراتها الكهربائية في كوريا

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كشفت شركة "بولستار" السويدية للسيارات الكهربائية عن خطة لإنتاج سياراتها في كوريا الجنوبية من خلال مرافق إنتاج السيارات والمكونات الكورية.جاء ذلك في فعاليات اليوم الإعلامي الذي نظمته شركة "بولستار" في لوس إنجلوس بالولايات المتحدة أمس الخميس، حيث قالت الشركة إنها ستقوم بإنتاج سيارات "إس يو في" الرياضية من موديل "بولستار 4" في مصنع "رينو كوريا" في مدينة بوسان بدءا من عام 2025.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج سيارات كهربائية أجنبية في كوريا الجنوبية.وقد دخلت شركة "بولستار" السويدية للسوق الكورية في أواخر عام 2021، وأصبحت ثاني أكثر الشركات في كوريا من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية بعد شركة "تسلا" في العام الماضي.وقالت الشركة إنها ستنتج عشرات الآلاف من سياراتها الكهربائية في كوريا لبيعها في السوق الكورية وتصدير جزء منها إلى الولايات المتحدة.وأضافت أنها ستستخدم البطاريات الثانوية من شركة "إس كي" الكورية في إنتاج سياراتها الكهربائية من موديل "بولستار 5" بدءا من عام 2025.